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11 мая, 03:21

В МИД заявили, что ВСУ активно используют британское оружие против регионов РФ

ВСУ используют вооружение, полученное из Великобритании, чтобы устраивать террористические атаки на российскую инфраструктуру и на мирных граждан, заявил ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

"Поставляемое британское вооружение активно применяется ВСУ в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса, а также других российских регионов", — пояснил Беляев.

Он также обратил внимание, что Великобритания буквально недавно выделила дополнительные деньги на военную помощь Киева, чем выразила своё стремление подчеркнуть собственную лидирующую роль в НАТО и Европе.

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Ранее премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак заявил, что Великобритания будет оказывать Украине военную поддержку до 2030 года. Он напомнил, что Лондон первым предоставил Киеву долгосрочные гарантии безопасности.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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