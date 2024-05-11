В МИД заявили, что ВСУ активно используют британское оружие против регионов РФ

ВСУ используют вооружение, полученное из Великобритании, чтобы устраивать террористические атаки на российскую инфраструктуру и на мирных граждан, заявил ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

"Поставляемое британское вооружение активно применяется ВСУ в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса, а также других российских регионов", — пояснил Беляев.

Он также обратил внимание, что Великобритания буквально недавно выделила дополнительные деньги на военную помощь Киева, чем выразила своё стремление подчеркнуть собственную лидирующую роль в НАТО и Европе.