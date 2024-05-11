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11 мая, 05:10
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Эмир Кувейта возмутился поведением депутатов и распустил парламент

Эмир Кувейта распустил парламент и приостановил положения конституции

Эмир Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Обложка © ТАСС / Zuma

Эмир Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Обложка © ТАСС / Zuma

Эмир Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял решение о роспуске Национального собрания Кувейта, сообщает агентство KUNA. Кроме того, были приостановлены некоторые положения конституции на срок до четырёх лет и принят ряд полномочий парламента.

По его словам, решение было принято на фоне действий некоторых депутатов, которые якобы "вмешались в его полномочия". Были и те, кто упорно ставил свои условия по оказанию помощи в формировании правительства. Эмир назвал такое поведение трудностями, которые нельзя терпеть.

"Я не допущу, чтобы демократия использовалась для разрушения государства", — пояснил эмир.

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Ранее в грузинском парламенте отменили запланированное пленарное заседание из-за попыток митингующих против закона об иноагентах прорваться в здание. Демонстранты повредили здание и инфраструктуру.

Анатолий Симоненко
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