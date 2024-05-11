Эмир Кувейта возмутился поведением депутатов и распустил парламент

Эмир Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял решение о роспуске Национального собрания Кувейта, сообщает агентство KUNA. Кроме того, были приостановлены некоторые положения конституции на срок до четырёх лет и принят ряд полномочий парламента.

По его словам, решение было принято на фоне действий некоторых депутатов, которые якобы "вмешались в его полномочия". Были и те, кто упорно ставил свои условия по оказанию помощи в формировании правительства. Эмир назвал такое поведение трудностями, которые нельзя терпеть.

"Я не допущу, чтобы демократия использовалась для разрушения государства", — пояснил эмир.