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2 мая, 09:17

Заседание парламента Грузии отменили из-за попытки прорыва демонстрантов 1 мая

В грузинском парламенте отменили запланированное на четверг, 2 мая, пленарное заседание из-за того, что накануне митингующие против закона об иноагентах попытались прорваться в здание. Об этом говорится в сообщении законодательного органа.

Митинг в Тбилиси против законопроекта об иноагентах у здания парламента. Видео © X / @ Alisa_Vasilisa_

"В результате нападения, которое было осуществлено участниками акции протеста на Дворец парламента Грузии 1 мая, повреждены здание парламента и инфраструктура. 2 мая мероприятия, которые должны были пройти во Дворце парламента (бюро и пленарное заседание), не состоятся", — сказано в заявлении.

Известно, что сегодня в парламенте должен был выступить, в частности, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

Число пострадавших полицейских при разгоне протестов в Тбилиси выросло до семи
Число пострадавших полицейских при разгоне протестов в Тбилиси выросло до семи

Как сообщал Life.ru, в Тбилиси продолжаются крупные протесты против законопроекта об иноагентах. Оппозиция заявила, что его принятие собьёт республику с европейского пути. Несмотря на возмущения, документ уже приняли во втором чтении и, как подчёркивал премьер Ираклий Кобахидзе, будет принят в третьем — голосование состоится 17 мая. В ходе акций протеста были задержаны десятки протестующих. Их обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям полицейских.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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