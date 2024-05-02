Заседание парламента Грузии отменили из-за попытки прорыва демонстрантов 1 мая
В грузинском парламенте отменили запланированное на четверг, 2 мая, пленарное заседание из-за того, что накануне митингующие против закона об иноагентах попытались прорваться в здание. Об этом говорится в сообщении законодательного органа.
Митинг в Тбилиси против законопроекта об иноагентах у здания парламента. Видео © X / @ Alisa_Vasilisa_
"В результате нападения, которое было осуществлено участниками акции протеста на Дворец парламента Грузии 1 мая, повреждены здание парламента и инфраструктура. 2 мая мероприятия, которые должны были пройти во Дворце парламента (бюро и пленарное заседание), не состоятся", — сказано в заявлении.
Известно, что сегодня в парламенте должен был выступить, в частности, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
Как сообщал Life.ru, в Тбилиси продолжаются крупные протесты против законопроекта об иноагентах. Оппозиция заявила, что его принятие собьёт республику с европейского пути. Несмотря на возмущения, документ уже приняли во втором чтении и, как подчёркивал премьер Ираклий Кобахидзе, будет принят в третьем — голосование состоится 17 мая. В ходе акций протеста были задержаны десятки протестующих. Их обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям полицейских.
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