Заседание парламента Грузии отменили из-за попытки прорыва демонстрантов 1 мая

В грузинском парламенте отменили запланированное на четверг, 2 мая, пленарное заседание из-за того, что накануне митингующие против закона об иноагентах попытались прорваться в здание. Об этом говорится в сообщении законодательного органа.

Митинг в Тбилиси против законопроекта об иноагентах у здания парламента. Видео © X / @ Alisa_Vasilisa_

"В результате нападения, которое было осуществлено участниками акции протеста на Дворец парламента Грузии 1 мая, повреждены здание парламента и инфраструктура. 2 мая мероприятия, которые должны были пройти во Дворце парламента (бюро и пленарное заседание), не состоятся", — сказано в заявлении.

Известно, что сегодня в парламенте должен был выступить, в частности, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.