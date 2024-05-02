Число пострадавших полицейских при разгоне протестов в Тбилиси выросло до семи
Акция протеста против законопроекта об иноагентах в Тбилиси. Обложка © ТАСС / EPA / DAVID MDZINARISHVILI
Число полицейских, пострадавших при разгоне акций протеста против законопроекта об иноагентах в Тбилиси, выросло до семи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
"За последние два дня в результате насильственных нападений, осуществлённых участниками акций, пострадали семь сотрудников МВД", — говорится в сообщении.
Одному правоохранителю сделали операцию. Он до сих пор остаётся под наблюдением врачей.
Напомним, в Тбилиси продолжаются крупные протесты против законопроекта об иностранных агентах. Оппозиция считает, что его принятие собьёт республику с европейского пути. Несмотря на возмущения, документ уже приняли во втором чтении и, как отмечал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, будет принят в третьем. По последним данным, задержаны десятки участников демонстраций. Их обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям полиции.