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2 мая, 07:03

Число пострадавших полицейских при разгоне протестов в Тбилиси выросло до семи

Акция протеста против законопроекта об иноагентах в Тбилиси. Обложка © ТАСС / EPA / DAVID MDZINARISHVILI

Акция протеста против законопроекта об иноагентах в Тбилиси. Обложка © ТАСС / EPA / DAVID MDZINARISHVILI

Число полицейских, пострадавших при разгоне акций протеста против законопроекта об иноагентах в Тбилиси, выросло до семи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

"За последние два дня в результате насильственных нападений, осуществлённых участниками акций, пострадали семь сотрудников МВД", — говорится в сообщении.

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Одному правоохранителю сделали операцию. Он до сих пор остаётся под наблюдением врачей.

Напомним, в Тбилиси продолжаются крупные протесты против законопроекта об иностранных агентах. Оппозиция считает, что его принятие собьёт республику с европейского пути. Несмотря на возмущения, документ уже приняли во втором чтении и, как отмечал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, будет принят в третьем. По последним данным, задержаны десятки участников демонстраций. Их обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям полиции.

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Матвей Константинов
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