Число пострадавших полицейских при разгоне протестов в Тбилиси выросло до семи

Число полицейских, пострадавших при разгоне акций протеста против законопроекта об иноагентах в Тбилиси, выросло до семи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

"За последние два дня в результате насильственных нападений, осуществлённых участниками акций, пострадали семь сотрудников МВД", — говорится в сообщении.