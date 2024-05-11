На Западе испугались нового шага России и Китая

Мощь Запада могут поколебать совместные усилия России и Китая, которые строят справедливую мировую систему, предупредил бывший директор банка ABN Amro по стратегиям внешней торговли, кандидат экономических наук Тони Норфилд.

"Общая картина такова, что они, по сути, создают альтернативный мир... Они собираются построить систему, в которой страны смогут сотрудничать и относиться друг к другу с уважением. А это, по сути, означает ослабление мощи Запада", — высказался эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Однако, по оценке Норфилда, шаги Москвы и Пекина не являются попыткой сделать из Запада врага. Главная их цель — построить справедливый многополярный мир, хотя это не сильно устраивает их западных партнёров, уверен экономист.