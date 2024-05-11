Российские морпехи проводят суровые тренировки по форсированию Днепра

Морпехи Северного флота войсковой группы "Днепр" отрабатывают действия по форсированию водной преграды и высадке десанта на неподготовленный берег в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" ежедневно отрабатывают действия при форсировании водной преграды и высадке на необорудованное побережье с десантно-высадочных плавсредств в Херсонской области", — рассказали в ведомстве.

Практика происходит в максимально реалистичных условиях, морские пехотинцы используют специально сделанные макеты лодок из брёвен. Занимать условный плацдарм бойцам предстоит под весом полного снаряжения, при этом оказывая товарищам по оружию постоянную огневую поддержку. Нагрузка на каждого морпеха составляет около 30 килограммов, в основном это оружие и боеприпасы. Основной акцент тренировок сделан на координации действий внутри экипажа лодки, тут важно, чтобы каждый его член был сфокусирован на своих задачах и мог быстро ориентироваться в обстановке даже в полной темноте.

Также морские пехотинцы тренируются в выставлении постов боевого охранения на речных островах. Это нужно для того, чтобы вовремя обнаруживать и пресекать действия противника, не позволяя ему проводить собственные десантные операции.