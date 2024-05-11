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11 мая, 06:13

Россия сделала решительное заявление о судьбе своих посольств в Балтии

МИД РФ: Россия не намерена закрывать свои посольства в балтийских странах

Москва не пойдёт на закрытие своих посольств в странах Балтии, потому что россиянам не безразлична судьба их соотечественников. Такое заявление сделал руководитель второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

"В сложившейся ситуации мы не имеем морального права бросить в беде соотечественников, активно боремся с полицейским произволом не только в профильных международных структурах, но и непосредственно в странах Прибалтики. Привлекаются правозащитники и юристы",  рассказал он в интервью с ТАСС.

Дипломат также напомнил, что в государствах Балтии живёт очень много русскоговорящих. При этом многие из них становятся жертвами преследований из-за инакомыслия.

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Ранее политолог заявил, что политиков балтийских стран объединяет одна общая черта — они все склонны к пещерной русофобии. Так он отреагировал на слова латвийского премьера Эвики Силини о том, что в будущем Россия будет закрыта от остального мира за железным занавесом. Он отметил, что политикам этих государств лучше озаботиться другими вопросами, ведь все они находятся на пути к экономическому коллапсу из-за нехватки работоспособного населения и бизнеса, который приносил бы в бюджет прибыль.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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