Россия сделала решительное заявление о судьбе своих посольств в Балтии

Москва не пойдёт на закрытие своих посольств в странах Балтии, потому что россиянам не безразлична судьба их соотечественников. Такое заявление сделал руководитель второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

"В сложившейся ситуации мы не имеем морального права бросить в беде соотечественников, активно боремся с полицейским произволом не только в профильных международных структурах, но и непосредственно в странах Прибалтики. Привлекаются правозащитники и юристы", — рассказал он в интервью с ТАСС.

Дипломат также напомнил, что в государствах Балтии живёт очень много русскоговорящих. При этом многие из них становятся жертвами преследований из-за инакомыслия.