Марфо-Мариинская обитель в Москве рассказала о виновнице кражи 26 млн с её счетов

Мошенники вывели средства со счетов Марфо-Мариинской обители, они смогли обмануть одну из сотрудниц. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба московского женского монастыря, подтвердив данные СМИ о том, что у обители украли почти все средства — около 26 миллионов рублей.

"Дорогие друзья, в результате мошеннических действий средства обители действительно были выведены со счёта, одна из сотрудниц стала жертвой мошенников. Просим сохранять спокойствие, идёт следствие. Будем благодарны за ваши молитвы", — говорится в публикации.

Монастырю принадлежит несколько благотворительных организаций. Среди них служба помощи нуждающимся "Работа со случаем", которая предоставляет еду и лекарства около тысячи нуждающимся старикам, инвалидам, семьям с детьми. Центр семейного устройства занимается помощью кровным и приёмным семьям. Под патронатом обители и Елизаветинский детский дом, где проживают девочки из кризисных семей и девочки с синдромом Дауна. Монастырь открыл также первый в Москве бесплатный детсад для детей со средней и тяжёлой степенью ДЦП "Елизаветинский сад".