Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 07:18

Марфо-Мариинская обитель в Москве рассказала о виновнице кражи 26 млн с её счетов

Марфо-Мариинская обитель в Москве раскрыла подробности кражи средств с её счетов

Марфо-Мариинская обитель. Обложка © Telegram / Марфо-Мариинская обитель милосердия

Марфо-Мариинская обитель. Обложка © Telegram / Марфо-Мариинская обитель милосердия

Мошенники вывели средства со счетов Марфо-Мариинской обители, они смогли обмануть одну из сотрудниц. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба московского женского монастыря, подтвердив данные СМИ о том, что у обители украли почти все средства — около 26 миллионов рублей.

"Дорогие друзья, в результате мошеннических действий средства обители действительно были выведены со счёта, одна из сотрудниц стала жертвой мошенников. Просим сохранять спокойствие, идёт следствие. Будем благодарны за ваши молитвы", — говорится в публикации.

Монастырю принадлежит несколько благотворительных организаций. Среди них служба помощи нуждающимся "Работа со случаем", которая предоставляет еду и лекарства около тысячи нуждающимся старикам, инвалидам, семьям с детьми. Центр семейного устройства занимается помощью кровным и приёмным семьям. Под патронатом обители и Елизаветинский детский дом, где проживают девочки из кризисных семей и девочки с синдромом Дауна. Монастырь открыл также первый в Москве бесплатный детсад для детей со средней и тяжёлой степенью ДЦП "Елизаветинский сад".

Фанатам Канье Уэста рассказали, как вернуть деньги за купленные фейковые билеты
Фанатам Канье Уэста рассказали, как вернуть деньги за купленные фейковые билеты

Мошенники становятся всё находчивее и зачастую обманывают людей там, где их вообще не ожидают встретить. Ранее Life.ru рассказывал, что у аферистов появился новый способ взламывать телеграм-аккаунты, притворяясь специалистами службы поддержки или создавая сторонние каналы, где размещены специальные боты, якобы для заработка или ссылки для голосований.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Религия
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров