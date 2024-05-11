Успешные бизнесвумен поделятся в Москве секретами по прокачке харизмы и личного бренда 11 мая, 10:08 В "Сколкове" 13 мая состоится вручение премии "Харизма года". Обложка © Freepik / pch.vector

Харизма даётся при рождении каждому из нас, но порой нужно приложить усилия, чтобы добраться до внутреннего огня, который притягивает возможности. И тогда успех в карьере обеспечен. Секретными способами раскрыть свой потенциал поделилась с Life.ru эксперт по развитию харизмы и магнетизма личности, executive coach бизнес-школы "Сколково" Оксана Мажулис.

Она напомнила, что в "Сколкове" 13 мая состоится премия-практикум "Харизма года", где участники смогут получить уникальные знания по прокачке личного бренда и лидерских качеств. Мероприятие рассчитано на женщин и ставит целью доказать, что бизнесвумен ни в чём не уступают успешным мужчинам.

"Основное проявление идёт, конечно же, через голос. У вас есть несколько секунд, чтобы произвести первое впечатление. Особенно важен этот навык для лидеров, которые всё время общаются с людьми и ведут их за собой", — заметила Мажулис.

Она обратила внимание на то, что ещё в 2022 году немецкие учёные представили результаты исследования о влиянии харизмы на уровень производительности в гиг-экономике (гигономика, gig economy — это модель работы, когда бизнес не нанимает сотрудников в штат). Специалисты определили, что харизматичные личности хорошо передают голосом и речью свою уверенность по видеосвязи, в отличие от других.

Мажулис подчеркнула, что харизме можно научиться. В развитии данного навыка она предложила задать себе три вопроса: "Зачем ты выходишь на сцену или занимаешься бизнесом? Что ты хочешь донести до аудитории? В чём твоя страсть?" По словам Мажулис, есть даже специальные упражнения, помогающие добиться харизматичности. Все эти секреты узнают гости мероприятия "Харизма года".

Топ-спикеры России дадут свои рабочие практики по развитию харизмы. Основная миссия премии — вдохновить и побудить женщин раскрыть свою уникальную харизму, осознать потенциал и достичь новых вершин в личной и профессиональной жизни. Оксана Мажулис Эксперт по развитию харизмы

Бренд-стратег, автор книг и соавтор бизнес-игры "Активация" Мария Азарёнок добавила, что особое качество харизматичного человека — это умение привлекать внимание. Харизма — это факел или свет, который притягивает людей. Но при этом надо стараться быть не уникальным, а настоящим, подчеркнула эксперт.

Харизма — навык, который можно выработать в течение жизни. Это неизбежно приведёт к вниманию со стороны клиентов, новым коллаборациям, а также стратегическим партнёрствам. На церемонии вручения премии "Харизма года" я подробно и практично раскрою понятие харизмы через грани личного бренда. Мария Азарёнок Бренд-стратег

Премия пройдёт не только в формате награждения по 12 номинациям, гостей также ожидает практикум от приглашённых спикеров и членов жюри. Такой практикум проводится в России впервые. Предполагается, что участие в нём примут около 300 успешных женщин-предпринимателей и топ-менеджеров компаний.

Среди них помимо Мажулис будут ⁠"мисс Вселенная" Оксана Фёдорова, мастер коммуникаций Сергей Артемьев, главный эксперт по кинетике и невербальной коммуникации Валентин Шишкин, автор YouTube-канала "Не принято обсуждать" и подкаста "Миллионщики" Ольга Чебыкина и другие.

Ранее сообщалось, что главред Life.ru Татьяна Денесюк вошла в жюри конкурса "Предприниматель года – 2023". Она рассказала, почему бизнесмен обязан развивать личный бренд и как обойти конкурентов. В конкурсе было более двух с половиной тысяч участников и 40 номинаций.

Авторы Татьяна Миссуми