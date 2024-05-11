"Вместе — победим!": Путин обещал вернуть мир в Донбасс в годовщину основания ДНР и ЛНР
Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик
Президент Владимир Путин поздравил народ ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик. Российский лидер выразил уверенность в том, что мирная жизнь снова вернётся на Донбасс. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что Донецкая и Луганская Народные Республики 11 мая 2014 года проявили твёрдую готовность отстоять своё право говорить на родном языке, быть частью родной культуры, свободно развиваться и противостоять националистам, которые пришли к власти в Киеве в результате государственного переворота.
Сегодня ДНР и ЛНР являются полноправными субъектами Российской Федерации, а их жители по праву гордятся своей историей, традициями и героями, которые защищают роднные края.
"Благодаря поддержке всей страны, всего нашего народа в республике реализуются востребованные программы, направленные на укрепление экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей. Строятся и восстанавливаются дороги и дома, учреждения здравоохранения и образования, налаживается промышленное и сельскохозяйственное производство", — подчеркнул президент, выразив уверенность, что мир непременно вернётся на донецкую землю, благодаря единству России и ДНР.
Путин отдельно поздравил жителей Луганской Народной Республики, отметив, что совместными усилиями удастся освободить исторические земли и решить самые трудные задачи. Вместе – победим, подчеркнул глава государства.
"Сегодня весь наш народ искренне поддерживает вас, вся страна помогает ЛНР. За освобождение наших исторических земель, за независимость и безопасность Отечества мужественно сражаются участники специальной военной операции. Уверен, мы обязательно вернём мир на Донбасс, решим самые сложные задачи, построим и восстановим дороги и жилые дома, школы и больницы, учреждения здравоохранения, образования и культуры, промышленные предприятия", — заметил президент.
Ранее Министерство просвещения России объявило о предоставлении финансирования в размере более 1,5 млрд рублей для 200 школ и и более 7,8 тысячи мест дополнительного образования детей в Донецкой и Луганской Народных Республиках. К началу нового учебного года будет поставлено лабораторное оборудование для уроков физики, химии и биологии, а также мебель и комплекты по информационным технологиям.
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