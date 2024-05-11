Квадрокоптер ВСУ подорвал грузовик с людьми в Белгородской области

Квадрокоптер Вооружённых сил Украины сбросил два боеприпаса на стоявший на обочине грузовик в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате взрыва на месте был убит мужчина, второй пострадавший госпитализирован, сообщил в личном телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. На стоящий у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства. В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран, второй пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен бригадой скорой в Грайворонскую ЦРБ", — говорится в публикации.

Врачи оказывают помощь раненому. Сам автомобиль сильно повреждён взрывами и осколками. На месте работают сотрудники экстренных служб. Гладков выразил соболезнования родным и близким убитого.