Квадрокоптер ВСУ подорвал грузовик с людьми в Белгородской области
Один человек погиб и один ранен при атаке ВСУ на грузовик в Белгородской области
Квадрокоптер Вооружённых сил Украины сбросил два боеприпаса на стоявший на обочине грузовик в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате взрыва на месте был убит мужчина, второй пострадавший госпитализирован, сообщил в личном телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
"Село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. На стоящий у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства. В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран, второй пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен бригадой скорой в Грайворонскую ЦРБ", — говорится в публикации.
Врачи оказывают помощь раненому. Сам автомобиль сильно повреждён взрывами и осколками. На месте работают сотрудники экстренных служб. Гладков выразил соболезнования родным и близким убитого.
Ранее Life.ru сообщал о том, что ВСУ совершили массированную атаку по Белгороду и Белгородскому району в ночь на 11 мая. Средствами ПВО удалось сбить несколько воздушных целей, подлетавших к городу. Никто не погиб, но восемь человек получили ранения.
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