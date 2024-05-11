Ветеран рассказал, как Киев пытался сорвать референдумы в ЛДНР в 2014 году

Киев пытался сорвать проведение референдума в ЛДНР в 2014 году. Для этого украинские войска вели обстрелы территорий и похищали работников ЦИК, чтобы не дать им оглашать результаты референдума. Об этом заявил ополченец ДНР первой волны, командующий добровольческим отрядом "Варяг" (действовал с 2014-го по 2015 год), старший лейтенант Народной милиции Донецкой Народной Республики в отставке Александр Матюшин.

"В этот день, 11 мая 2014 года, украинский националистический батальон "Донбасс" вошёл в Красноармейск, откуда мой многолетний друг Виталик с позывным Палач буквально под выстрелами этих самых "донбассовцев" вывозил бюллетени. Конечно же, тут следует вспомнить, что в этот день началось активное действие украинских войск по заходу на нашу территорию, за исключением Славянска, где с 2 мая шли бои", — сообщил отставной офицер в беседе с Ura.ru.

Он вспомнил, что в тот день вместе с товарищами попал под несколько обстрелов, но все они остались невредимыми. А работающие на опального донецкого олигарха Рината Ахметова боевики похитили начальника ЦИК ДНР Романа Лягина и хотели заставить его отказаться от публикации результатов референдума.

Матюшин добавил, что отдал 20 лет жизни тому, чтобы ЛНР и ДНР вернулись в состав Российской Федерации, поэтому 11 мая 2014 года для него и его товарищей, многие из которых не дожили до сегодняшнего дня, — памятная дата. По его мнению, путь регионов в Россию начался не с референдума в 2014 году, а ещё в декабре 2005-го, когда сразу в нескольких городах Незалежной начались протесты, позже получившие название "оранжевая революция". Тем не менее сам референдум 2014 года стал важным отправным моментом будущего возвращения в Российскую Федерацию, указал он.