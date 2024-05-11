Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 13:52

Захарова: Украина превратилась в "самоизгой" после возвращения Донбасса домой

Прошло 10 лет после того, как в Донецкой и Луганской Народных Республиках прошли референдумы о самоопределении. За это время Украина превратилась в страну-самоизгой. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прошло 10 лет, и сегодня всем очевидно, что народ Донбасса сделал тогда правильный выбор, отстоял его в бою, не найдя помощи и защиты у международных организаций, в чей мандат заложены функции по защите мира и безопасности в Европе. Мы видели, во что превратилась Украина за эти годы — failed state, страна-самоизгой, загнанная в овраг цивилизации неонацистской идеологией, исторической амнезией и поощрением всевозможных пороков", написала дипломат в своём телеграм-канале.

Она считает, что долгая и трудная, но бесповоротная дорога ДНР и ЛНР домой началась сразу после референдумов — 11 мая 2014 года. За возвращение региона в родное лоно теперь России мстят террористическими актами, "тысячами санкций и всевозможными нечеловеческими кознями", заметила Захарова. Она выразила уверенность в том, что страна выстоит, потому что "это нам завещали наши предки, отстоявшие Отечество и 79 лет назад".

Минск передал Киеву условие для новых переговоров на Белорусской земле
Минск передал Киеву условие для новых переговоров на Белорусской земле

Ранее Владимир Путин поздравил всех жителей Донбасса с 10-летием со дня образования Донецкой и Луганской Народных Республик. Российский лидер отметил храбрость и стойкость народа, который 11 мая 2014 года решил отстоять своё право говорить на родном языке, быть частью родной культуры и дать отпор правящему в Киеве режиму.

Обложка ©

Telegram / Мария Захарова

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Мария Захарова
  • Донбасс
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров