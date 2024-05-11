Захарова: Украина превратилась в "самоизгой" после возвращения Донбасса домой

Прошло 10 лет после того, как в Донецкой и Луганской Народных Республиках прошли референдумы о самоопределении. За это время Украина превратилась в страну-самоизгой. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прошло 10 лет, и сегодня всем очевидно, что народ Донбасса сделал тогда правильный выбор, отстоял его в бою, не найдя помощи и защиты у международных организаций, в чей мандат заложены функции по защите мира и безопасности в Европе. Мы видели, во что превратилась Украина за эти годы — failed state, страна-самоизгой, загнанная в овраг цивилизации неонацистской идеологией, исторической амнезией и поощрением всевозможных пороков", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Она считает, что долгая и трудная, но бесповоротная дорога ДНР и ЛНР домой началась сразу после референдумов — 11 мая 2014 года. За возвращение региона в родное лоно теперь России мстят террористическими актами, "тысячами санкций и всевозможными нечеловеческими кознями", заметила Захарова. Она выразила уверенность в том, что страна выстоит, потому что "это нам завещали наши предки, отстоявшие Отечество и 79 лет назад".