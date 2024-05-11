Пушилин: Для защиты территорий РФ нужна "санитарная зона" от провокаций ВСУ

"Слишком много оружия сейчас на Украине, слишком много радикальных банд, которые пока находятся под эгидой каких-то официальных структур, но я не исключаю, что они будут выходить из-под контроля и совершать разного рода провокации. Причём где-то с отсылкой на официальную позицию Киева, где-то без отсылки ситуация может выходить из-под контроля. Поэтому "санитарная зона" будет нужна, чтобы обеспечить безопасность для наших населённых пунктов", — сказал глава ДНР в беседе с ТАСС.