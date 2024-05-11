Пушилин: Для защиты территорий РФ нужна "санитарная зона" от провокаций ВСУ
Глава ДНР Денис Пушилин. Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.
Для того чтобы защитить российские территории и исключить риски из-за провокаций со стороны Вооружённых сил Украины, должна быть создана "санитарная зона". Так считает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Слишком много оружия сейчас на Украине, слишком много радикальных банд, которые пока находятся под эгидой каких-то официальных структур, но я не исключаю, что они будут выходить из-под контроля и совершать разного рода провокации. Причём где-то с отсылкой на официальную позицию Киева, где-то без отсылки ситуация может выходить из-под контроля. Поэтому "санитарная зона" будет нужна, чтобы обеспечить безопасность для наших населённых пунктов", — сказал глава ДНР в беседе с ТАСС.
Напомним, Владимир Путин заявлял о том, что Россия может создать на Украине "санитарную зону" в связи с ударами ВСУ по приграничным территориям. По словам российского лидера, участки должны быть такими, чтобы их было очень тяжело преодолеть, в том числе средствами поражения иностранного производства.