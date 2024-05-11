"Кричат и бьют палками в лесу": Психолог оценила эффект от захвативших женщин "ритуалов ярости" Эксперт Сулим не видит эффективности в модных в США антистресс-курсах с палками 11 мая, 10:54 "Ритуалы ярости" в США для женщин. Видео © Х / JebraFaushay

В США женщины ходят в лес, собирают палки, а потом бьют ими по земле и дико кричат. Всё это происходит в рамках так называемых психологических тренингов по избавлению от стресса. Психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим оценила с порталом 360.ru эффективность таких "ритуалов ярости".

"Ритуалы ярости" в США для женщин. Видео © Х / JebraFaushay

По мнению эксперта, американки, готовые платить деньги за подобные тренинги, просто ищут волшебную таблетку, чтобы в один момент избавиться от неврозов, но это всего лишь иллюзия проработки внутренних проблем. Сулим предупредила, что стресс — это очень сложное понятие и простыми криками в лесу его не победить.

"Когда человек едет с установкой, что сейчас в лесу всё решит, он готов за это платить. Это всего лишь от неосознанности", — заверила психолог.

По её словам, единственный плюс таких "ритуалов ярости" — это возможность проработать свои проблемы в группе. Так человек понимает, что он не одинок в своих переживаниях и готов бороться. Люди как будто эмоционально объединяются такими совместными криками в лесу, поэтому кратковременное облегчение от нервного напряжения может действительно наступить, резюмировала Сулим.

На научном языке это называется "психологическим заражением", а значит, выплеск эмоций и раскрепощение во время тренинга происходят быстрее, уверена собеседница 360.ru. Она напомнила, что подобные курсы обходятся американкам в пару тысяч долларов, но в целом эффективности от них очень мало, поэтому, скорее всего, мода на подобные "крики в группах" скоро сойдёт на нет.

Ранее Life.ru назвал три свойства мозга, которые прокачиваются с помощью игры в квизы. Прежде всего это дедуктивное мышление и стрессоустойчивость. Игрок приобретает умение подавлять тревогу и действовать быстро и рационально в критической ситуации.

Авторы Татьяна Миссуми