Вооружённые силы Украины за сутки лишились до 300 человек личного состава в зоне ответственности войсковой группировки "Запад" ВС РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Противник потерял за сутки до 300 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Верба", две 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б" и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30", — говорится в публикации.

Также в ведомстве сообщили, что подразделения "Запада" вышли на более выгодные позиции и нанесли удары по формированиям 66-й и 115-й мехбригад противника, а также 117-й бригады территориальной обороны, 13-й бригады Национальной гвардии Украины у Макеевки, Червоной Дибровы ЛНР, Синьковки Харьковской области Торского ДНР. Кроме того, российские бойцы отбили контратаку штурмового подразделения 14-й мехбригады у Ольшаны Харьковской области.