Эксперт призвал выслать британского посла из России после новых санкций Лондона
Доцент Мирзаян: Россия не может оставить без ответа новые санкции Великобритании
Очередные санкции Великобритании и отправка российского атташе из Лондона — демонстрационный шаг, который Россия не может оставить без ответа, заявил доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян. Как объяснил эксперт, снятие дипломатического статуса с недвижимости России означает, что теперь эти объекты не могут использоваться РФ.
"Мы эти объекты недвижимости больше не сможем использовать, и, возможно, они будут опечатаны, как это было сделано с нашими объектами в Соединённых Штатах. Они лишаются дипломатического статуса и, соответственно, неприкосновенности", — рассказал Мирзаян в эфире радио "Комсомольская правда".
По словам политолога, такой расклад не означает разрыв дипломатических отношений между Лондоном и Москвой. Раньше такие же решения принимали США, однако в том случае посол остался в России. Но Мирзаян считает, что пора понижать диалог между странами из-за слишком резких заявлений главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона. Он добавил, что за такое поведение западных политиков нужно было выслать их посла.
Ранее стало известно, что МИД Великобритании вышлет российского атташе по вопросам обороны, лишит дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости и ограничит срок действия российских дипломатических виз. По его словам, этот шаг стал следствием "вредоносной деятельности России в Великобритании и Европе".
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