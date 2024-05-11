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11 мая, 19:07

Эксперт призвал выслать британского посла из России после новых санкций Лондона

Доцент Мирзаян: Россия не может оставить без ответа новые санкции Великобритании

Очередные санкции Великобритании и отправка российского атташе из Лондона — демонстрационный шаг, который Россия не может оставить без ответа, заявил доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян. Как объяснил эксперт, снятие дипломатического статуса с недвижимости России означает, что теперь эти объекты не могут использоваться РФ.

"Мы эти объекты недвижимости больше не сможем использовать, и, возможно, они будут опечатаны, как это было сделано с нашими объектами в Соединённых Штатах. Они лишаются дипломатического статуса и, соответственно, неприкосновенности", — рассказал Мирзаян в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам политолога, такой расклад не означает разрыв дипломатических отношений между Лондоном и Москвой. Раньше такие же решения принимали США, однако в том случае посол остался в России. Но Мирзаян считает, что пора понижать диалог между странами из-за слишком резких заявлений главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона. Он добавил, что за такое поведение западных политиков нужно было выслать их посла.

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Ранее стало известно, что МИД Великобритании вышлет российского атташе по вопросам обороны, лишит дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости и ограничит срок действия российских дипломатических виз. По его словам, этот шаг стал следствием "вредоносной деятельности России в Великобритании и Европе".

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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