Эксперт призвал выслать британского посла из России после новых санкций Лондона

Очередные санкции Великобритании и отправка российского атташе из Лондона — демонстрационный шаг, который Россия не может оставить без ответа, заявил доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян. Как объяснил эксперт, снятие дипломатического статуса с недвижимости России означает, что теперь эти объекты не могут использоваться РФ.

"Мы эти объекты недвижимости больше не сможем использовать, и, возможно, они будут опечатаны, как это было сделано с нашими объектами в Соединённых Штатах. Они лишаются дипломатического статуса и, соответственно, неприкосновенности", — рассказал Мирзаян в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам политолога, такой расклад не означает разрыв дипломатических отношений между Лондоном и Москвой. Раньше такие же решения принимали США, однако в том случае посол остался в России. Но Мирзаян считает, что пора понижать диалог между странами из-за слишком резких заявлений главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона. Он добавил, что за такое поведение западных политиков нужно было выслать их посла.