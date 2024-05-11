Россиянам предложили топ-5 летних подработок с зарплатой до 250 тысяч Эксперт Игнатова назвала самыми доходными вакансиями лета трактористов и поваров 11 мая, 11:44 Названы лучшие вакансии для летних подработок. Обложка © Freepik / gpointstudio

Летом открываются вакансии для подработки, как правило, речь идёт о временном и невысоком заработке. Но есть сферы, где можно за сезон заработать приличную сумму: строительство, сельское хозяйство, логистика. Об этом kp.ru рассказала руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова.

Так, предприятия Татарстана ищут трактористов с опытом работы один-три года, предлагая зарплату 250 тысяч рублей. Отдельные работодатели предлагают также проживание и питание. Правда, потрудиться в этой должности придётся очень хорошо, особенно в пиковый сезон. В Краснодарском крае ждут комбайнёров, их зарплата — около 200 тысяч рублей. Но требуется умение работать с иностранной техникой.

Кроме того, в топ летних вакансий входит мастер по ремонту и обслуживанию кондиционеров. В Москве на такой должности можно заработать до 200 тысяч рублей в месяц. Из-за развития туризма по России вырос спрос на профессиональных гидов и экскурсоводов. В Петропавловске-Камчатском такому специалисту предлагают на руки от 120 до 250 тысяч рублей, но требуется большой опыт, а работа продлится с июля по сентябрь.

В туристический сезон появляется много высокооплачиваемых вакансий и на южных курортах России. Повар или официант в отеле в Сочи сможет заработать в месяц 85 тысяч рублей, на курортах на Волге — около 50 тысяч рублей. Но на такие должности тоже нужен большой опыт. Кроме того, летом открыты следующие вакансии: водители туристических автобусов и катеров, инструкторы по скалолазанию, сплаву по реке, аниматоры в гостиницы, продавцы сувениров. А в детские лагеря нужны вожатые и воспитатели.

И, наконец, к июню растёт спрос на переводчиков. В качестве подработки они могут сопровождать летние тургруппы или переводить документы. В среднем это принесёт 50–60 тысяч в месяц.

Ранее Life.ru писал, что для жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, по данным органов службы занятости, доступно свыше 44 тысяч вакансий. Среди них более 10 тысяч представлены на портале "Работа России".

Авторы Татьяна Миссуми