Прогулка подростков по "заброшке" в Москве закончилась смертью 15-летней девочки Девочка насмерть разбилась после падения в шахту заброшенного дома в Москве 11 мая, 13:09 Девочка погибла в заброшенном здании в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве 15-летняя девочка упала в вентиляционную шахту в недостроенной заброшенной многоэтажке, от полученных травм она скончалась. Об этом рассказали в столичной прокуратуре.

"По предварительной информации, несколько несовершеннолетних проникли на строительный объект на ул. Давыдковской. В результате несовершеннолетняя девочка 2009 г.р. упала в шахту и от полученных травм скончалась", — уточнили в ведомстве.

Спасателей вызвали подростки, которые были на объекте вместе с девочкой. Прокуратура взяла на контроль ход расследования. Обстоятельства трагедии уточняются.

Ранее сообщалось, что в Москве годовалую девочку доставили в больницу с наркотическим отравлением. Причиной этому стал гашиш матери, который ребёнок нашёл и жевал.

Авторы Татьяна Миссуми