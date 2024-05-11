Венгрию включили "в круг друзей" Китая после визита Си Цзиньпина к Орбану

Венгрия после визита председателя КНР Си Цзиньпина оказалась в числе стратегических партнёров Китая, которые помогают ей в противодействии мощи США и за это вознаграждаются инвестициями, торговыми связями и дипломатической поддержкой. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Будапешт теперь стал членом того, что Си Цзиньпин называет "кругом друзей" Пекина — тех стран, которые больше всего оказывают поддержку усилиям Китая по противодействию мощи США", — пишет издание.

По оценке собеседников газеты, благодаря новому статусу Венгрия может претендовать на дипломатическую и инвестиционную поддержку Китая. Си Цзиньпин высоко оценил готовность премьер-министра Виктора Орбана критиковать США, поддерживать тесные отношения с Россией и занимать независимую позицию в отношении политики ЕС, отмечают они. Страна также может стать производственной базой для китайских компаний в сообществе, считают аналитики.

Эксперт берлинского аналитического центра MERICS Абигайль Васселье заявила изданию, что в Евросоюзе "сейчас затаили дыхание" по поводу возможности проведения Венгрией собственной линии в ЕС в отношении ключевых вопросов или решений по Китаю.