Более 300 человек стали жертвами наводнения в Афганистане

Более 300 жителей Афганистана погибли в результате мощного наводнения, захлестнувшего страну. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) в социальной сети X.

В Афганистане бушует мощное наводнение. Видео © X / stratejik_ortak

"Внезапные наводнения обрушились на Афганистан, убив более 300 человек в Баглане и разрушив более 1000 домов. Это одно из многих наводнений за последние несколько недель, вызванных необычно сильными дождями. В настоящее время ВПП раздаёт пострадавшим обогащённое печенье", — говорится в публикации.