Более 300 человек стали жертвами наводнения в Афганистане
Из-за проливных дождей на Афганистан обрушилось наводнение. Обложка © X / themediawarrior
Более 300 жителей Афганистана погибли в результате мощного наводнения, захлестнувшего страну. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) в социальной сети X.
В Афганистане бушует мощное наводнение. Видео © X / stratejik_ortak
"Внезапные наводнения обрушились на Афганистан, убив более 300 человек в Баглане и разрушив более 1000 домов. Это одно из многих наводнений за последние несколько недель, вызванных необычно сильными дождями. В настоящее время ВПП раздаёт пострадавшим обогащённое печенье", — говорится в публикации.
Наводнения бушуют и на противоположной стороне земного шара — в Бразилии. Ранее Life.ru сообщал, что количество погибших от стихийного бедствия в южной части страны достигло 78. При этом, по информации Службы гражданской защиты штата Риу-Гранди-ду-Сул, неизвестна судьба 105 пропавших человек.