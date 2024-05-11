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11 мая, 14:02

Более 300 человек стали жертвами наводнения в Афганистане

Из-за проливных дождей на Афганистан обрушилось наводнение. Обложка © X / themediawarrior

Из-за проливных дождей на Афганистан обрушилось наводнение. Обложка © X / themediawarrior

Более 300 жителей Афганистана погибли в результате мощного наводнения, захлестнувшего страну. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) в социальной сети X.

В Афганистане бушует мощное наводнение. Видео © X / stratejik_ortak

"Внезапные наводнения обрушились на Афганистан, убив более 300 человек в Баглане и разрушив более 1000 домов. Это одно из многих наводнений за последние несколько недель, вызванных необычно сильными дождями. В настоящее время ВПП раздаёт пострадавшим обогащённое печенье", говорится в публикации.

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Наводнения бушуют и на противоположной стороне земного шара — в Бразилии. Ранее Life.ru сообщал, что количество погибших от стихийного бедствия в южной части страны достигло 78. При этом, по информации Службы гражданской защиты штата Риу-Гранди-ду-Сул, неизвестна судьба 105 пропавших человек.

Юрий Лысенко
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