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11 мая, 14:17

Нарышкин не исключил контактов с главой ЦРУ Бёрнсом в ближайшем будущем

Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что возможность контактов с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом в ближайшем будущем нельзя исключать. Фрагмент с его ответом опубликован журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Нарышкин оценил возможность контактов с главой ЦРУ в ближайшем будущем. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Исключать нельзя",  ответил Нарышкин на соответствующий вопрос.

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Вполне возможно, что повод для разговора вскоре появится, ведь, как ранее рассказывал Life.ru, директор ЦРУ Бёрнс в прошлом месяце озвучил неблагоприятный для Незалежной прогноз. По его мнению, для Киева существует значительный риск не выстоять против России и капитулировать ещё до начала 2025 года.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Булкин

Юрий Лысенко
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