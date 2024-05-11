Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что возможность контактов с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом в ближайшем будущем нельзя исключать. Фрагмент с его ответом опубликован журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Вполне возможно, что повод для разговора вскоре появится, ведь, как ранее рассказывал Life.ru, директор ЦРУ Бёрнс в прошлом месяце озвучил неблагоприятный для Незалежной прогноз. По его мнению, для Киева существует значительный риск не выстоять против России и капитулировать ещё до начала 2025 года.