Полицейские ЛНР поздравили с Днём Победы бывших узниц концлагерей 11 мая, 14:24 Полицейские ЛНР поздравили с Днём Победы бывших узниц концлагерей. Обложка © Telegram / МВД Медиа

В ЛНР полицейские поздравили с Днём Победы узниц концлагерей, освобождённых советскими солдатами в годы Великой Отечественной войны. Детство женщин прошло за колючей проволокой в лагерях смерти, что навсегда оставило трагический след в их сердцах.

Полицейские ЛНР поздравили с Днём Победы бывших узниц концлагерей. Фото © Telegram / МВД Медиа

Полицейские ЛНР поздравили с Днём Победы бывших узниц концлагерей. Фото © Telegram / МВД Медиа

"Стражи правопорядка поздравили освобождённых узниц Любовь Васильевну Юрченко, Веру Павловну Бубнову, Пелагею Павловну Бойченко и Антонину Алексеевну Карпухину с 79-й годовщиной Победы над фашизмом, подарили цветы и продуктовые наборы", — рассказали в МВД.

Полицейские ЛНР поздравили с Днём Победы бывших узниц концлагерей. Фото © Telegram / МВД Медиа

Пенсионерки поделились с полицейскими воспоминаниями о тех ужасах, через которые прошли их семьи, пока места пыток не были разгромлены советскими солдатами-освободителями.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов поздравил с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны — легендарную Марию Колтакову. Она попала на фронт в 1942 году добровольцем санитарного батальона, с которым прошла от Воронежа до Праги и спасла сотни раненых. Она также принимала участие в Курской битве, в освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии. Победу встретила в Праге, не сумев из-за тяжёлого ранения дойти до Берлина.

Авторы Татьяна Миссуми