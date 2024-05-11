Стилист назвала запрещённые модели купальников для женщин старше 50 лет

Женщинам за 50 не стоит носить купальники без бретелей, так как грудь у многих уже требует дополнительной фиксации. На это обратила внимание стилист Анна Скороходова. Кроме того, не стоит выбирать модели из полупрозрачной ткани и с большим количеством декора.

"В 90% случаев я бы также рекомендовала отказаться от низкой талии. Если есть некоторые несовершенства в зоне бёдер или живота, то их лучше корректировать с помощью высокой посадки", — рекомендует эксперт в беседе с каналом "Москва 24".

Женщинам старше 50 лет лучше избегать бикини, так как в этом возрасте зона живота не всегда бывает идеальной. Поэтому лучше выбрать раздельный купальник с широким низом и высокой посадкой или сплошную модель, которая визуально вытянет фигуру и поможет скорректировать силуэт, подчеркнула стилист.

По её мнению, слитный купальник со всевозможными вырезами или монокини — не лучший вариант для дам в возрасте. На них такая модель может смотреться чужеродно. И не стоит надевать полупрозрачный купальник, поскольку он будет выглядеть вульгарно и неуместно, предупредила Скороходова.

Стилист также советует не выбирать модели с декоративными элементами, так как они придают дополнительный объём, поэтому лучше присмотреться к проверенной классике и отдать предпочтение различным принтам. Чтобы смоделировать фигуру, купальник лучше носить с пляжными аксессуарами: парео, лёгкой накидкой, широкополой шляпой и соломенными сумками.