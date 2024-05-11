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Слышны взрывы: Мощный пожар охватил склад в Подмосковье на площади 2800 квадратов

В Наро-Фоминске горит склад с поликарбонатом на площади 2800 квадратов

11 мая, 14:49
Пожар на складе в Подмосковье. Видео © Life.ru

Пожар на складе в Подмосковье. Видео © Life.ru

В подмосковном Наро-Фоминске произошёл пожар на складе с поликарбонатом, огонь охватил 2800 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Life.ru делится кадрами с места ЧП, на которые попал звук взрыва.

Пожар на складе в Подмосковье. Видео © Life.ru

На месте работают экстренные службы города. Причины возгорания уточняются. Жители соседних домов жалуются в соцсетях на запах гари, который разносится из-за усилившегося ветра. В ГУ МЧС России по Московской области рассказали, что пожар локализован на площади 2,8 тысячи квадратных метров, тушение продолжается.

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Ранее сообщалось, что в Дзержинском районе Калужской области на территории предприятия произошёл пожар после падения беспилотника. В результате происшествия никто не пострадал. Руководство завода оценивает ущерб от повреждений.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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