Слышны взрывы: Мощный пожар охватил склад в Подмосковье на площади 2800 квадратов В Наро-Фоминске горит склад с поликарбонатом на площади 2800 квадратов 11 мая, 14:49 Пожар на складе в Подмосковье. Видео © Life.ru

В подмосковном Наро-Фоминске произошёл пожар на складе с поликарбонатом, огонь охватил 2800 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Life.ru делится кадрами с места ЧП, на которые попал звук взрыва.

Пожар на складе в Подмосковье. Видео © Life.ru

На месте работают экстренные службы города. Причины возгорания уточняются. Жители соседних домов жалуются в соцсетях на запах гари, который разносится из-за усилившегося ветра. В ГУ МЧС России по Московской области рассказали, что пожар локализован на площади 2,8 тысячи квадратных метров, тушение продолжается.

Ранее сообщалось, что в Дзержинском районе Калужской области на территории предприятия произошёл пожар после падения беспилотника. В результате происшествия никто не пострадал. Руководство завода оценивает ущерб от повреждений.

Авторы Татьяна Миссуми