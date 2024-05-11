Захарова: Киев приурочил ряд "варварских терактов" к юбилею референдума в ЛДНР

К юбилею референдума о самоопределении Донбасса Киев при поддержке Вашингтона приурочил серию "варварских терактов" против мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"11 мая исполнилось десять лет со дня проведения в ДНР и ЛНР исторического референдума о будущем двух республик. Поэтому к юбилею бандеровцы при поддержке США и ведомой ими западной фаланги цинично приурочили целую серию варварских террористических атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры в республиках российского Донбасса", — подчеркнула Захарова.