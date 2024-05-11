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11 мая, 15:10

Захарова: Киев приурочил ряд "варварских терактов" к юбилею референдума в ЛДНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

К юбилею референдума о самоопределении Донбасса Киев при поддержке Вашингтона приурочил серию "варварских терактов" против мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"11 мая исполнилось десять лет со дня проведения в ДНР и ЛНР исторического референдума о будущем двух республик. Поэтому к юбилею бандеровцы при поддержке США и ведомой ими западной фаланги цинично приурочили целую серию варварских террористических атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры в республиках российского Донбасса", — подчеркнула Захарова.

Ветеран рассказал, как Киев пытался сорвать референдумы в ЛДНР в 2014 году
Ветеран рассказал, как Киев пытался сорвать референдумы в ЛДНР в 2014 году

Ранее Захарова заявила, что Украина превратилась в "самоизгой" после возвращения Донбасса домой. Она считает, что долгая и трудная, но бесповоротная дорога ДНР и ЛНР домой началась сразу после референдумов 11 мая 2014 года. За возвращение региона в родное лоно теперь России мстят террористическими актами, "тысячами санкций и всевозможными нечеловеческими кознями".

Евгения Мосс
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