Киев использует привлекаемых в зону боевых действий для противостояния с Российской армией наёмников в качестве расходного материала. Об этом говорится в материале Business Insider, авторы ссылаются на мнения экспертов и бывших солдат удачи, участвовавших в сражениях в зоне проведения спецоперации.

"Мы были небольшой преградой. Если русские шли, то мы их могли сдерживать всего лишь час", — вспоминает один из беседовавших с изданием бойцов.

Он отметил, что украинское командование собиралось пожертвовать его подразделением изначально. При этом многие его боевые товарищи не были готовы к такой манере боевых действий, которой придерживаются ВС РФ при проведении СВО, и стали жертвами ударов российских беспилотников.

А испанский учёный из Университета Барселоны по имени Маттео Пуглиесе заявил, что самой крупной категорией расходного материала для выполнения наиболее опасных задач оказались вовсе не украинские военнослужащие. По его словам, для таких целей прежде всего использовали именно иностранных наёмных бойцов.