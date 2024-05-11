WhatsApp анонсировал изменения в приложении для Android и iOS 11 мая, 16:03 WhatsApp объявил об изменениях в дизайне мессенджера. Обложка © Freepik / jannoon028

Разработчики WhatsApp объявили о преобразованиях в мессенджере для платформ Android и iOS, в частности серьёзные изменения коснутся дизайна. Об этом говорится на странице компании в соцсети X.

Теперь вместо доминирующей зелёной расцветки появится белая или чёрная, в зависимости от тематики. При этом значки уведомлений и некоторые кнопки в настройках сохранят зелёный цвет. Навигационная панель переместится вниз экрана для Android-версий.

По словам создателей, переработан тёмный режим мессенджера, который получил значительную контрастность. Благодаря этому теперь он не будет негативно влиять на зрение при плохом освещении. Также есть изменения, которые коснутся пользователей на Западе, но окажутся недоступны для россиян. В частности, в верхней части экрана будет закреплена поисковая строка с интегрированной в неё нейросетью.

Ранее сообщалось, что мошенники практикуют новый способ взлома аккаунтов в Telegram, маскируясь под службу техподдержки или используя сторонние каналы с ботами для нелегального заработка. По статистике, около 5% россиян уже сталкивались с аферистами в этом популярном мессенджере.

Авторы Татьяна Миссуми