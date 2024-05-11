Добрый инспектор: Школьник с жезлом и в спецформе ДПС следит за соблюдением ПДД в Уфе В Уфе водители подыгрывают школьнику, мечтающему стать инспектором ДПС 11 мая, 17:40 Мальчик, который мечтает стать инспектором ДПС. Обложка © Telegram / SHOT

В Уфе десятилетний школьник следит за порядком на городских улицах в форме сотрудника ДПС и с жезлом в руках. За год на штрафах мальчик уже заработал около двух тысяч рублей. SHOT побеседовал с юным инспектором и его мамой.

Мальчик помогает инспекторам ДПС в Уфе. Видео © Telegram / SHOT

По словам женщины, у Арсения аутизм, но у него есть мечта — стать сотрудником дорожной инспекции. Мальчику подарили для игры полицейскую форму, и теперь он со всей серьёзностью выполняет свои обязанности. Водители уже узнают школьника и даже подыгрывают ему.

Мальчик признался, что считает себя добрым полицейским и часто прощает водителям мелкие нарушения. В качестве штрафа ему дают мелочь или катают на машине по улице. Подросток очень хочет стать правоохранителем, а также мечтает прокатиться с бывшим главой ГИБДД Башкирии Динаром Гильмутдиновым в настоящем полицейском автомобиле.

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Авторы Татьяна Миссуми