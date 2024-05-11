На портале "Госуслуги" зарегистрировались более 107 миллионов пользователей

На портале "Госуслуги" зарегистрировались уже более 107 миллионов россиян. Об этом заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, отметив, что госоператор обеспечивает стабильную работу портала и защищает его от киберугроз.

"Рывок совершён с точки зрения развития цифровых госуслуг: портал и приложение стали незаменимым помощником практически для всех граждан, где уже зарегистрировано свыше 107 миллионов человек", — подчеркнул он.