На портале "Госуслуги" зарегистрировались более 107 миллионов пользователей
На портале "Госуслуги" зарегистрировались более 107 миллионов пользователей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
На портале "Госуслуги" зарегистрировались уже более 107 миллионов россиян. Об этом заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, отметив, что госоператор обеспечивает стабильную работу портала и защищает его от киберугроз.
"Рывок совершён с точки зрения развития цифровых госуслуг: портал и приложение стали незаменимым помощником практически для всех граждан, где уже зарегистрировано свыше 107 миллионов человек", — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что на "Госуслугах" появятся электронные студенческие и зачётки. Пока речь идёт об эксперименте, участие в котором абсолютно добровольное как для учебных заведений, так и для студентов.