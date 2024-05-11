Москву и область ждёт похолодание в ночь на 12 мая Синоптик Леус предупредил о новых заморозках в Московском регионе с 11 на 12 мая 11 мая, 17:52 Москву и область ждут заморозки. Обложка © АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

В Москве и области вновь ожидаются заморозки, столбики термометров опустятся до плюс трёх градусов в ночь с 11 на 12 мая. Об этом рассказал в телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

Он назвал относительно тёплой ночь на 10 мая в столичном регионе, так как температурные показатели держались на уровне от +4 до +7 градусов и не было отрицательных значений. А вот в ближайшие сутки ожидаются локальные заморозки. По данным синоптика, ночь с 11 на 12 мая будет холодной.

"В Москве минимальная температура воздуха составит +1…+3 °С, а на территории Новой Москвы и в Подмосковье местами столбики термометров опустятся до -1 °С. Наиболее высока вероятность заморозков в северных и восточных районах региона", — отметил синоптик.

Ранее Life.ru писал, что аномально низкая температура не спешит покидать Московский регион. Значительное потепление в столице ожидается только к двадцатым числам месяца. К этому времени температура воздуха должна прогреться до 20 градусов со знаком плюс.

Авторы Татьяна Миссуми