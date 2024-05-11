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11 мая, 17:23

Почти 5 тысяч сёл и деревень в РФ получили современную связь и быстрый интернет

Почти 5 тысяч сёл и деревень РФ получили современную связь и быстрый интернет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Почти 5 тысяч сёл и деревень РФ получили современную связь и быстрый интернет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Примерно пять тысяч российских сёл и деревень получили современную мобильную связь и быстрый интернет в рамках проекта по устранению цифрового неравенства. Об этом сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Продолжаем успешно воплощать проект устранения цифрового неравенства — подключать малые населённые пункты, в которых проживает от 100 до 500 человек, и уже почти пять тысяч сёл и деревень получили современную мобильную связь и быстрый интернет", — рассказал глава компании.

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Ранее Осеевский рассказал о том, что на портале "Госуслуги" зарегистрировались уже более 107 миллионов пользователей. Глава "Ростелекома" отметил, что госоператор обеспечивает стабильную работу портала и защищает его от киберугроз.

Евгения Мосс
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