Почти 5 тысяч сёл и деревень в РФ получили современную связь и быстрый интернет

Примерно пять тысяч российских сёл и деревень получили современную мобильную связь и быстрый интернет в рамках проекта по устранению цифрового неравенства. Об этом сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Продолжаем успешно воплощать проект устранения цифрового неравенства — подключать малые населённые пункты, в которых проживает от 100 до 500 человек, и уже почти пять тысяч сёл и деревень получили современную мобильную связь и быстрый интернет", — рассказал глава компании.