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11 мая, 17:17

ВС РФ сбили 12 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 19:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — говорится в сообщении военного ведомства.

Системы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Белгород, ранено восемь человек
Системы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Белгород, ранено восемь человек

Ранее Life.ru сообщал, что в результате очередной атаки ВСУ на Белгородскую область пострадала мирная жительница. В этот раз для удара террористический режим использовал FPV-дроны. Пострадавшую доставили в больницу.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Александра Мышляева
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