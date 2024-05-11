ВС РФ сбили 12 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 19:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — говорится в сообщении военного ведомства.