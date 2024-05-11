Минобороны Украины уличили в плагиате при создании мотивационного ролика для ВСУ

Министерство обороны Украины уличили в плагиате при создании мотивационного ролика для ВСУ. Он похож на американскую рекламу автомобиля Jeep, которую сняли ещё десять лет назад. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".

Два дня назад Минобороны опубликовало видеоролик, и пользователи сразу же обратили внимание на то, что он "практически полностью" скопирован из рекламы автомобиля, снятой для чемпионата Super Bowl. В ней, помимо того что совпадают титры "Мы ждём. Мы верим. Мы молимся", также идентичен видеоряд. В комментариях под видео люди возмущённо пишут, что военному ведомству должно быть "стыдно воровать американские ролики".