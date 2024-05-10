В Сети высмеяли Зеленского, который завидует инаугурации Путина
В Сети набирает популярность ролик о Зеленском, возомнившем себя королём
В Сети набирает популярность ролик о главе киевского режима Владимире Зеленском, который возомнил себя королём. На видео обратил внимание RT.
В ролике Зеленский смотрит инаугурацию президента Российской Федерации Владимира Путина и, вдохновившись торжественным зрелищем, закрывает шторы, достаёт из шкафа королевские корону и мантию и примеряет их на себя. Однако долго витать в облаках ему не позволяет звонок от президента Штатов Джо Байдена, который возвращает его на землю. Видео заканчивается наставлением для бывшего юмориста.
"Отмена выборов не сделала тебя королём. Ты всё ещё слуга урода!" — гласит надпись на экране.
Ранее появлялись сообщения о том, что бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный вместе с экс-президентом Незалежной Петром Порошенко и парламентариями Верховной рады могут выступить против Зеленского после 20 мая, когда истекут его президентские полномочия. Депутаты Рады подписали декларацию о недопустимости проведения выборов, пока в стране объявлено военное положение. К тому же для этого с момента отмены положения должно пройти шесть месяцев. В Кремле пообещали проанализировать легитимность Зеленского, а глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что обсуждения на этот счёт могут и "не потребоваться".