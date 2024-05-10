В Сети высмеяли Зеленского, который завидует инаугурации Путина

В ролике Зеленский смотрит инаугурацию президента Российской Федерации Владимира Путина и, вдохновившись торжественным зрелищем, закрывает шторы, достаёт из шкафа королевские корону и мантию и примеряет их на себя. Однако долго витать в облаках ему не позволяет звонок от президента Штатов Джо Байдена, который возвращает его на землю. Видео заканчивается наставлением для бывшего юмориста.