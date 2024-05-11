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11 мая, 18:29

В СБУ заявили о предотвращении серии терактов в Киеве 9 мая

Пресс-секретарь СБУ Артём Дехтяренко заявил о предотвращённых попытках совершить серию терактов в Киеве. Якобы они планировались 9 мая. Он отметил, что исполнителей задержали с поличным, однако других подробностей не привёл.

"Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили теракты, которые российское ГРУ планировало на 9 мая в Киеве. Исполнители теракта задержаны с поличным", — передаёт его слова агентство "Укринформ".

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Ранее в СБУ сообщали о поимке в Польше некоего "российского агента", который якобы сотрудничал с разведкой РФ и планировал покушение на Владимира Зеленского. Прокуратура Варшавы предъявила мужчине обвинение, он отправлен под арест.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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