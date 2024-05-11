В СБУ заявили о предотвращении серии терактов в Киеве 9 мая

Пресс-секретарь СБУ Артём Дехтяренко заявил о предотвращённых попытках совершить серию терактов в Киеве. Якобы они планировались 9 мая. Он отметил, что исполнителей задержали с поличным, однако других подробностей не привёл.

"Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили теракты, которые российское ГРУ планировало на 9 мая в Киеве. Исполнители теракта задержаны с поличным", — передаёт его слова агентство "Укринформ".