В Перу чиновники смогли спасти украденные кувшины культуры Чанкай

В Перу власти не позволили злоумышленникам похитить 600-летние керамические изделия, которые были созданы представителями культуры Чанкай. Она существовала на территории Южной Америки в XII–XV веках, пока не прибыли испанские конкистадоры. О происшествии рассказали представители Минкульта на официальном портале Правительства Перу.

Предотвратить кражу удалось благодаря местному жителю, который заметил подозрительную активность в районе археологических раскопок Пампа Либре, к северу от столицы Перу Лимы. Власти прибыли на место и нашли 10 артефактов, которые ранее не встречались, в том числе керамические горшки и тарелки XIV века. Изделия оказались заметно повреждены.

В Минкульте также обратили внимание, что подобные кражи в разных частях Латинской Америки не редкость.