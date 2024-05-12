В Перу чиновники смогли спасти украденные кувшины культуры Чанкай
Керамические изделия культуры Чанкай. Обложка © gob.pe
В Перу власти не позволили злоумышленникам похитить 600-летние керамические изделия, которые были созданы представителями культуры Чанкай. Она существовала на территории Южной Америки в XII–XV веках, пока не прибыли испанские конкистадоры. О происшествии рассказали представители Минкульта на официальном портале Правительства Перу.
Предотвратить кражу удалось благодаря местному жителю, который заметил подозрительную активность в районе археологических раскопок Пампа Либре, к северу от столицы Перу Лимы. Власти прибыли на место и нашли 10 артефактов, которые ранее не встречались, в том числе керамические горшки и тарелки XIV века. Изделия оказались заметно повреждены.
В Минкульте также обратили внимание, что подобные кражи в разных частях Латинской Америки не редкость.
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