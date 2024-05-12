Меган Маркл сменила генеалогическую прописку на нигерийскую после ДНК-теста

Герцогиня Сассекская Меган Маркл назвала Нигерию своей страной после генеалогического теста ДНК, который показал, что она на 43% является нигерийкой. Соответствующее заявление супруга принца Гарри сделала во время недавнего визита в Абуджу.

"Прежде всего я хочу сказать вам огромное спасибо за то, как любезно вы приняли нас с мужем в этой стране... моей стране", — произнесла Маркл.

Герцогиня добавила, что рада возможности узнать как можно больше о своих корнях. Визит в Нигерию лишь начало этого пути, подчеркнула она.