Меган Маркл сменила генеалогическую прописку на нигерийскую после ДНК-теста
Меган Маркл назвала Нигерию своей страной, узнав об африканских корнях
Меган Маркл в Нигерии. Обложка © ТАСС / AP / Sunday Alamba
Герцогиня Сассекская Меган Маркл назвала Нигерию своей страной после генеалогического теста ДНК, который показал, что она на 43% является нигерийкой. Соответствующее заявление супруга принца Гарри сделала во время недавнего визита в Абуджу.
"Прежде всего я хочу сказать вам огромное спасибо за то, как любезно вы приняли нас с мужем в этой стране... моей стране", — произнесла Маркл.
Герцогиня добавила, что рада возможности узнать как можно больше о своих корнях. Визит в Нигерию лишь начало этого пути, подчеркнула она.
Ранее дядя принцессы Уэльской Кейт Миддлтон Гэри Голдсмит подверг Меган Маркл жёсткой критике. По его словам, супруга принца Гарри плохо влияет на герцога Сассекского.