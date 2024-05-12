Беспилотник упал в промзоне Липецка

Рано утром произошла новая попытка нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка. К счастью, угрозу удалось нейтрализовать, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Обошлось без жертв. Там, где упал беспилотник, действуют спецслужбы. Систему обнаружения и подавления держат в состоянии готовности для обеспечения безопасности.