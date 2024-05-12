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12 мая, 04:56

Беспилотник упал в промзоне Липецка

Губернатор Артамонов: Беспилотник пытался атаковать промзону Липецка

Рано утром произошла новая попытка нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка. К счастью, угрозу удалось нейтрализовать, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Обошлось без жертв. Там, где упал беспилотник, действуют спецслужбы. Систему обнаружения и подавления держат в состоянии готовности для обеспечения безопасности.

"Прошу вас не публиковать фото и видео о последствиях подобных атак. Это помогает противнику корректировать направление и точность", — предупредил глава региона в телеграм-канале.

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Ранее Life.ru писал, что рухнувший беспилотник спровоцировал пожар на волгоградском НПЗ. Возгорание оперативно потушили, обошлось без пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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