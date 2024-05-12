Макрона сравнили с ежом из песни Высоцкого после призыва вместе "сдержать русских"
В Общественной палате заявили, что Макрон при мысли о России щетинится, как ёж
Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / EPA / Johanna Geron / POOL
Французский лидер Эмманюэль Макрон при мысли об РФ щетинится, как ёж. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, комментируя недавнее заявление лидера Пятой республики — тот призвал готовиться к "сдерживанию русских".
"Макрон своими мыслями и заявлениями о России щетинится, как ёж. Вспоминается строчка из песни ["Бермудский треугольник" Владимира] Высоцкого: "Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как ёж". Это про Макрона", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
По словам Рогова, Макрон то планирует воевать с Москвой, то говорит о "миротворческой миссии" Парижа. Говоря о такой многовекторной политике президента Франции, председатель комиссии ОП РФ выразил мнение, что тот, вероятно, так и не определился, каким ему лучше быть — умным или красивым.
Напомним, Макрон призвал Европу приготовиться вместе сдержать РФ, если она "зайдёт слишком далеко" в конфликте на Украине. При этом уточнять, кто будет устанавливать тот самый предел, президент Франции не стал.