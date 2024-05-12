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12 мая, 04:52
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"Прикуси язык": Пушков коротко поставил на место размечтавшегося Макрона

Сенатор Пушков призвал Макрона прикусить язык после слов о сдерживании русских

Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал очередную антироссийскую выходку французского лидера Эмманюэля Макрона. Сенатор посоветовал президенту почаще держать язык за зубами.

Речь идёт о призыве зарубежного политика готовиться к "сдерживанию русских". Этот момент наступит, если Москва "зайдёт слишком далеко" в конфликте на Украине, заявил недавно глава Пятой республики.

"Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить", — написал Пушков в Telegram.

Макрон призвал европейцев быть готовыми вместе "сдержать русских"
Макрон призвал европейцев быть готовыми вместе "сдержать русских"

Ранее Макрон неоднократно допускал отправку французских войск на Украину. Тем самым президент лишь подливает масло в огонь украинского конфликта, считают в Кремле. По мнению МИД РФ, "дышать пещерной русофобией" политика вынуждает стремление к лидерству в Европе.

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Совет Федерации РФ

Илья Пушкарев
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