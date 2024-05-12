"Прикуси язык": Пушков коротко поставил на место размечтавшегося Макрона
Сенатор Пушков призвал Макрона прикусить язык после слов о сдерживании русских
Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал очередную антироссийскую выходку французского лидера Эмманюэля Макрона. Сенатор посоветовал президенту почаще держать язык за зубами.
Речь идёт о призыве зарубежного политика готовиться к "сдерживанию русских". Этот момент наступит, если Москва "зайдёт слишком далеко" в конфликте на Украине, заявил недавно глава Пятой республики.
"Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить", — написал Пушков в Telegram.
Ранее Макрон неоднократно допускал отправку французских войск на Украину. Тем самым президент лишь подливает масло в огонь украинского конфликта, считают в Кремле. По мнению МИД РФ, "дышать пещерной русофобией" политика вынуждает стремление к лидерству в Европе.