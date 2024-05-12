Певица Айсылу Чижевская сдала своего мужа-сына в психбольницу из-за зависимости

54-летняя Айсылу Чижевская на фоне разговоров о её разводе с 23-летним мужем, который ранее был её приёмным сыном, заявила, что готова побороться за своё семейное счастье. Но путь к заветному "долго и счастливо", как это нередко случается у звёзд такого калибра, лежит через психиатрическую клинику, в которую певица решила сдать своего молодого избранника. Об этом пишет "СтарХит".

По словам артистки, до неё дошла информация о тяжёлой зависимости её мужа Даниила. Кроме того, она наткнулась на его аккаунт на одном из сайтов знакомств. Чижевская пояснила, что там её избранник предлагал "услуги за деньги". После откровенной беседы между супругами она приняла решение спасти брак и заодно заблудшую душу своего возлюбленного.

На просторах Сети появилась запись, где, как утверждается, Даниил и Айсылу находятся в республиканской психиатрической больнице имени Бехтерева в городе Казани. Молодой человек выглядит свежо, но певица всё равно считает, что тот сбился с пути из-за "опасных привычек и тяжёлой зависимости".

Пара мечтала однажды с утра услышать топот маленьких ножек по полу, поэтому Айсылу даже решилась на процедуру ЭКО. Свить семейное гнёздышко планировалось в элитном посёлке под Москвой. Супругам удалось подобрать себе жильё по душе и по карману, поскольку карьера Чижевской в столице пошла в гору. К сожалению, сделка по приобретению дома сорвалась из-за проблем, начавшихся в семье.