Воспитывала 8 лет: В Татарстане женщина вышла замуж за приёмного сына, который пел с Киркоровым
В Татарстане 53-летняя женщина вышла замуж за приёмного 22-летнего сына
В Татарстане 53-летняя женщина вышла замуж за приёмного 22-летнего сына. Обложка © VK / Айсылу Чижевская
В Татарстане 53-летняя женщина вышла замуж за приёмного 22-летнего сына, которого воспитывала восемь лет. За это время они сблизились настолько, что, когда парень повзрослел, решили пожениться.
В Татарстане 53-летняя женщина вышла замуж за приёмного 22-летнего сына. Видео © Видео © VK / Айсылу Чижевская
О радостной новости Айсылу Мингалимова рассказала в соцсетях. Она познакомилась с будущим возлюбленным Даниилом Чижевским, когда работала преподавателем в детском доме в Казани. Сначала мальчик занимался под её руководством, а когда тому исполнилось 14 лет — женщина усыновила его. Она выступала вместе с сыном дуэтом, парень участвовал в разных музыкальных конкурсах. Так, в 2017 году Даниил вышел в финал шоу "Ты супер!", где спел вместе с Филиппом Киркоровым.
Даниил Чижевский поёт вместе с Филиппом Киркоровым. Видео © НТВ
Новоиспечённые молодожёны столкнулись со шквалом критики в соцсетях, но им всё равно. Супруги уверяют, что их союз основан на творчестве и разницы в возрасте они не чувствуют. Примечательно, что помимо Даниила у Мингалимовой есть ещё семь детей, из которых только один — родной.
В Татарстане 53-летняя женщина вышла замуж за приёмного 22-летнего сына. Фото © VK / Айсылу Чижевская
"Да. Я старше, но у нас одна песня на двоих. Спасибо всем, кто был рядом с нами всё это время, поддержал нас и понял. Мы знаем, что это первый случай, и рады этому. Желаю всем счастья", — написала она в соцсетях.
По некоторым данным, именно Даниил сделал приёмной матери предложение. Сообщается, что она дочь известного в Татарстане поэта Рустема Мингалимова. У женщины есть музыкальное образование скрипачки, вокалистки и опыт работы на телевидении стилистом-визажистом. Портал "Интертат" сообщает, что у мальчика было трудное детство, а родной отец избивал ребёнка. За Даниилом ухаживала бабушка, пока у неё не случился инсульт, после этого подростка передали в детский дом.
Также есть информация, что после новостей о желании Мингалимовой выйти замуж у неё забрали приёмных детей, которым ещё нет 18. Женщина планирует бороться за их возвращение.
Ранее в подмосковном Красногорске 16-летняя ученица 11-го класса сбежала из дома, чтобы выйти замуж. Она притворилась, что собирается в школу, однако оказалась на съёмной квартире у жениха. Позже девочку удалось найти и вернуть домой.