Воспитывала 8 лет: В Татарстане женщина вышла замуж за приёмного сына, который пел с Киркоровым

В Татарстане 53-летняя женщина вышла замуж за приёмного 22-летнего сына, которого воспитывала восемь лет. За это время они сблизились настолько, что, когда парень повзрослел, решили пожениться.

В Татарстане 53-летняя женщина вышла замуж за приёмного 22-летнего сына. Видео © Видео © VK / Айсылу Чижевская

О радостной новости Айсылу Мингалимова рассказала в соцсетях. Она познакомилась с будущим возлюбленным Даниилом Чижевским, когда работала преподавателем в детском доме в Казани. Сначала мальчик занимался под её руководством, а когда тому исполнилось 14 лет — женщина усыновила его. Она выступала вместе с сыном дуэтом, парень участвовал в разных музыкальных конкурсах. Так, в 2017 году Даниил вышел в финал шоу "Ты супер!", где спел вместе с Филиппом Киркоровым.

Даниил Чижевский поёт вместе с Филиппом Киркоровым. Видео © НТВ

Новоиспечённые молодожёны столкнулись со шквалом критики в соцсетях, но им всё равно. Супруги уверяют, что их союз основан на творчестве и разницы в возрасте они не чувствуют. Примечательно, что помимо Даниила у Мингалимовой есть ещё семь детей, из которых только один — родной.

В Татарстане 53-летняя женщина вышла замуж за приёмного 22-летнего сына. Фото © VK / Айсылу Чижевская

"Да. Я старше, но у нас одна песня на двоих. Спасибо всем, кто был рядом с нами всё это время, поддержал нас и понял. Мы знаем, что это первый случай, и рады этому. Желаю всем счастья", — написала она в соцсетях.

По некоторым данным, именно Даниил сделал приёмной матери предложение. Сообщается, что она дочь известного в Татарстане поэта Рустема Мингалимова. У женщины есть музыкальное образование скрипачки, вокалистки и опыт работы на телевидении стилистом-визажистом. Портал "Интертат" сообщает, что у мальчика было трудное детство, а родной отец избивал ребёнка. За Даниилом ухаживала бабушка, пока у неё не случился инсульт, после этого подростка передали в детский дом.