Россиянам раскрыли, что происходит с душой на 3, 9 и 40-й дни после смерти

Считается, что верующим православным необходимо молиться за душу усопшего в течение всех сорока дней после его смерти. Некоторые из них имеют решающее значение для дальнейшей судьбы покойника.

Так, с третьего дня после смерти, когда проходят похороны, его душа полностью отделяется от тела и начинается переход в загробный мир. На девятый день Господь демонстрирует умершему, каким может быть ад, если у него есть грехи. В это время, пишет канал "Торжество православия", близким особенно важно молиться за его душу.

А на сороковой день душа встречается с Господом. В это время Бог оценивает поступки человека, в этом ему помогают ангелы. Уже потом решается, куда душа отправится навсегда.