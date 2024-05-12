Лор назвал экстренные способы вернуть "севший" голос

Если ваш голос сел, охрип или пропал, а завтра вам предстоит, к примеру, исполнить оперную арию одного из величайших итальянских мастеров конца XVII века или провести важную встречу, то вы можете вернуть здоровье ваших голосовых связок с помощью нескольких методов. О них рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" оториноларинголог, фониатор Лечебно-диагностического центра НКЦ №2 РНЦХ им. Петровского, врач высшей категории Дмитрий Шубин.

Лор советует первым делом избавить свои связки от нагрузок и пить тёплые напитки. Необходимо также исключить курение и приём какой-либо раздражающей пищи: кислого, солёного, острого, горячего или очень холодного. Затем можно приступить к ингаляции.

"Можно сделать ингаляцию с физиологическим раствором, он же называется натрия хлорид, через небулайзер. Его немножечко подогреть, буквально там 37-40 градусов, такой вот не горячий, да, приятно тёплый. И вот немножечко подышать. Это для того, чтобы увлажнить голосовые складки", — рекомендует специалист.

Самым верным решением в любом случае остаётся поход к доктору, который назначит индивидуальное лечение. Например, врач может провести гортанное вливание, которое снизит воспаление, устранит отёк и улучит общее состояние голосовых связок. На некоторое время голос придёт в норму, объясняет Шубин. Инъекции голосовой складки, по словам фониатора, применяют при сложных заболеваниях гортани, таких как её порез.

"Когда нужно, чтобы голосовые складки смыкались полностью, обычно там вводят разные виды препаратов, чтобы голосовая складка просто надулась, чтобы было полное смыкание. Для лечения какой-то острой потери голоса такое не используется, потому что эта манипуляция, она, по сути, опасна тем, что, допустим, гортань может отечь, голосовые складки могут отекать. Может быть реакция организма у человека на введение препаратов", — разъяснил доктор.