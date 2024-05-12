Названо 10 роковых ошибок, которые могут превратить свадьбу на природе в кошмар

Свадьба на природе — красивое и невероятно запоминающееся событие для молодожёнов. Но в то же время довольно рискованное, потому что парам придётся предусмотреть множество нюансов: площадку для банкета и танцев, угощения для гостей, наряды, сценарий. И это лишь малая часть.

В беседе с Life.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова дала советы, как будущим супругам успешно провести этот важный для них день. Прежде всего она отметила, что всё зависит от погоды.

"Из-за изменчивости погоды все площадки свадьбы — для ужина, фотосессии, развлечений и танцев — должны быть хорошо продуманны и иметь запасной вариант. Меню тоже зависит от погоды. Если на улице жарко, необходимо следить, чтобы все скоропортящиеся продукты были постоянно охлаждёнными, а коктейли и десерты свежими", — указала Трофимова.

Если площадка находится недалеко от опушки леса или водоёма, то романтический вечер на природе могут испортить комары и мошки. Мухи на торте или салате не лучший вариант, поэтому стоит заранее позаботиться о средствах защиты от кровососущих.

"Это могут быть, помимо репеллентов, браслеты, кремы, лосьоны, спреи для гостей. Можно установить ультразвуковые отпугиватели. Ароматические свечи также могут исправить ситуацию, к тому же танец новобрачных под их мерцание станет прекрасным воспоминанием на всю жизнь", — считает специалист.

Как и во время любого массового мероприятия на природе, на свадьбе обязательно нужна аптечка, чтобы быстро помочь гостю, которому внезапно стало плохо. В наборе должны быть перевязочные и противовоспалительные средства, а также болеутоляющие, антигистаминные и сердечные препараты.

"При этом необходимо учесть, что алкоголь не сочетается с лекарственными средствами. В этом случае помогут сорбенты — они способны впитывать, связывать и выводить токсины из организма, избавляя его от продуктов распада этанола. Их надо принимать сразу по окончании праздника", — заключила собеседница Life.ru.