Трёхлетний малыш с Урала назвал флаги 193 стран и попал в Книгу рекордов России

Трёхлетнему вундеркинду Диме Айсувакову из Магнитогорска удалось назвать флаги всех государств – членов всемирной организации за 16 минут. Это достижение было внесено в Книгу рекордов России. Об этом сообщили на сайте организации.

Представители книги рекордов отметили, что с рождения мальчик обладает феноменальной памятью, с лёгкостью запоминая цифры, марки машин и ноты. Родители, видя способности своего ребёнка, купили домой карту мира, по которой Дима начал изучать страны и их географическое положение. Мальчик отличается тягой к новым познаниям, в свои три года он уже начал читать и изучать таблицу умножения.