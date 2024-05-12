Трёхлетний малыш с Урала назвал флаги 193 стран и попал в Книгу рекордов России
Трёхлетний Дмитрий Айсуваков из Магнитогорска за 16 минут назвал флаги всех стран ООН. Фото © Книга рекордов России
Трёхлетнему вундеркинду Диме Айсувакову из Магнитогорска удалось назвать флаги всех государств – членов всемирной организации за 16 минут. Это достижение было внесено в Книгу рекордов России. Об этом сообщили на сайте организации.
Представители книги рекордов отметили, что с рождения мальчик обладает феноменальной памятью, с лёгкостью запоминая цифры, марки машин и ноты. Родители, видя способности своего ребёнка, купили домой карту мира, по которой Дима начал изучать страны и их географическое положение. Мальчик отличается тягой к новым познаниям, в свои три года он уже начал читать и изучать таблицу умножения.
Книги рекордов полнятся разнообразными достижениями людей со всего мира. Кто-то в юном возрасте обладает неплохими познаниями и с лёгкостью может запомнить 193 флага стран ООН, а кто-то способен запихнуть себе в ноздри 68 спичек. Этот рекорд покорился датчанину Питеру фон Танген Бускову, который не намерен останавливаться на достигнутом и хочет запихать себе в нос ещё больше предметов.