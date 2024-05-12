Европа терпит поражение в битве с "лавиной клопов и крыс"

В Европе идёт нашествие клопов и крыс. Особенно острая ситуация наблюдается в Германии и во Франции. Об этом заявил эксперт по борьбе с вредителями Манфред Больц в беседе с газетой Bild.

"Я ещё не сталкивался с чем-то подобным. В течение восьми лет накапливалась настоящая лавина клопов. Официально говорят о трёх миллионах случаев заболевания только во Франции. В Германии их может быть более 7 млн", — отметил специалист.

По словам Больца, помимо клопов наблюдаются проблемы с огромным распространением крыс и мышей в европейских городах.

"Мы проигрываем битву с клопами, крысами и мышами", — заключил борец с вредителями.