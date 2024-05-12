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12 мая, 10:30

Европа терпит поражение в битве с "лавиной клопов и крыс"

Эксперт Больц: В Европе начинается нашествие крыс, клопов и мышей

В Европе идёт нашествие клопов и крыс. Особенно острая ситуация наблюдается в Германии и во Франции. Об этом заявил эксперт по борьбе с вредителями Манфред Больц в беседе с газетой Bild.

"Я ещё не сталкивался с чем-то подобным. В течение восьми лет накапливалась настоящая лавина клопов. Официально говорят о трёх миллионах случаев заболевания только во Франции. В Германии их может быть более 7 млн", — отметил специалист.

По словам Больца, помимо клопов наблюдаются проблемы с огромным распространением крыс и мышей в европейских городах.

"Мы проигрываем битву с клопами, крысами и мышами", — заключил борец с вредителями.

Крыса вылезла из унитаза и попыталась укусить москвичку за мягкое место
Крыса вылезла из унитаза и попыталась укусить москвичку за мягкое место

Однако не стоит смеяться над Европой, терзаемой альянсом крыс, мышей и клопов, поскольку в вашей кровати тоже могут завестись вредители. Если вы не видите их, это не означает, что их нет. Ранее Life.ru рассказывал, как избавиться от насекомых в вашем постельном белье. Появление небольших пятен красного цвета на простынях может означать, что по ночам кто-то вами питается, а коричневые пятна — это следы продуктов жизнедеятельности насекомых.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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