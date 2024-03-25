У вас с вероятностью 90% есть постельные клопы — узнайте, как от них избавиться

Определить, есть ли клопы в постели, несложно. На присутствие нежелательных гостей указывают либо красные следы на матрасе от вашей крови, либо коричневые — от их экскрементов. Также определить, что проблема есть, можно с помощью внимательного осмотра своих спины, ног и рук. Если на них есть даже небольшие укусы, то, скорее всего, в них виновны именно клопы.

Инструкция по тому, как избавиться от клопов в квартире, будет полезна всем. Эти вредители могут завестись в мебели в самый неподходящий момент. Причём даже в том случае, если в жилище идеальная чистота. Как понять, что у вас есть проблемы в постели с клопами, и как от них быстро и навсегда избавиться?

1. Воспользуйтесь химией

Клопы: как избавиться в домашних условиях? Воспользуйтесь спецсредствами. Фото © Freepik

Самый простой способ избавиться от домашних клопов — купить вещества в специализированных магазинах. Они продаются в виде спреев, аэрозолей, порошка. На упаковку каждого средства нанесена инструкция по применению. Однако использовать его самостоятельно не рекомендуется. Если продукт окажется слишком слабым, то клопы не погибнут и у них сформируется иммунитет. Тогда выгнать нежелательных "соседей" из квартиры будет сложно даже профессиональным дезинфекторам.

2. "Поджарьте" или "заморозьте" вредителей

Простой способ, как избавиться от клопов самостоятельно, — уничтожить их с помощью аномальных температур. При 45–50 градусах тепла вредители погибнут. Причём во всей квартире такой уровень температуры поддерживать необязательно. Достаточно обнаружить место, где прячутся кровососы, и направить на него фен. Также "выжечь" их можно с помощью парогенератора.

Уничтожить вредителей можно и с помощью мороза. Они погибнут уже при температуре -20 градусов и ниже. Для этого будет достаточно вынести предмет мебели на улицу всего на три часа, и все особи погибнут. Правда, этот способ подойдёт только зимой.

3. Используйте уксус или мяту

Как быстро избавиться от клопов? Используйте народные средства. Фото © Freepik

Быстро избавиться от клопов домашних с помощью уксуса и мяты можно, поскольку от них исходит резкий, неприятный запах. Для этого достаточно промазать средствами любые щели и рамы. К тому же можно дополнительно обработать плинтусы. В качестве альтернативы уксусу и мяте рассыпьте розмарин и мяту в разных частях квартиры. Они тоже будут отпугивать насекомых.

4. Выбросьте старый матрас или кровать, а на новые надевайте защитные наматрасники

Ещё один быстрый способ избавиться от постельных клопов — выбросить старый диван или кровать и на их место купить новый предмет мебели, поверх которого нужно сразу надеть наматрасник, чтобы в будущем клопы снова не пробрались внутрь мебели. Иногда вывести клопов просто так не получится. Единственный способ избавиться от них — поменять мебель.

5. Вызовите профессионалов

Как избавиться от домашних клопов? Проще всего сделать это, вызвав службу дезинфекции. Фото © Freepik

Предыдущие способы не гарантируют, что избавиться от клопов в квартире получится навсегда. Если нужен 100%-ный результат, то лучше вызвать профессиональных дезинфекторов. Цены на их услуги недешёвые, но порой это единственный способ выгнать кровососов из помещения. Услуги специалистов стоят в пределах 10–12 тысяч рублей.