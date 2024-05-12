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Регион

Пушилин заявил, что программа льготной ипотеки набирает обороты в ДНР

12 мая, 10:35
В ДНР набирает обороты льготная ипотека. Обложка © freepik

В ДНР набирает обороты льготная ипотека. Обложка © freepik

В ДНР жители проявляют большой интерес к программе льготной ипотеки, уже заключено свыше 200 кредитных договоров с ПСБ-банком. Об этом рассказал в интервью РИА "Новости" глава региона Денис Пушилин.

"Заключено уже больше 200 кредитных договоров с ПСБ-банком, который предоставляет такую возможность. Этот процесс набирает обороты, у меня даже могут уже быть устаревшие данные, потому что жильё востребовано на территории республики", — уточнил он.

По его словам, граждане покупают квартиры ещё на этапе заливки фундамента и в целом новостройки пользуются ажиотажным спросом. Пушилин заметил, что это, к сожалению, подстёгивает вверх цены на недвижимость в регионе, особенно дорогим жильё стало в Донецке, Макеевке и Енакиеве.

Глава ДНР добавил, что льготной ипотекой пользуются и специалисты, приезжающие в республику работать, а также хорошим подспорьем программа стала и для молодых семей. А вот спрос на вторичную недвижимость упал, при этом льготное кредитование на этот тип сделок распространяется лишь в ограниченном формате, сказал Пушилин.

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Ранее президент РФ Владимир Путин поручил изучить вопрос по включению вторичного жилья в программу семейной ипотеки. Новая опция будет доступна там, где объём жилищного строительства изначально небольшой, то есть нового жилого фонда не хватает, а запрос на семейную ипотеку большой.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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